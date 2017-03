Uma pessoa ficou levemente ferida em um capotamento registrado em Seara. O fato foi registrado por volta das 21h15, na rua Tadeu Baroni, no bairro São João. Envolveu veiculo GM/Corsa, com placas de Seara. A vítima de inicias E.B, de 63 anos, condutora do veículo estava sentada sobre a via e não apresentava lesão aparente. Mesmo assim, ela foi encaminhada ao hospital São Roque para cuidados médicos. O carro teve danos materiais.

(Com informações do repórter André Krüger).