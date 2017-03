Um jovem de 23 anos, condutor de uma moto com placas de Concórdia, colidiu em um veículo em Linha Planalto, no final da tarde desta quinta-feira, dia 30. Os Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados e se deslocaram até o local do acidente. O rapaz foi conduzido ao Hospital São Francisco com suspeita de fratura em uma das pernas. O motorista do carro, de 33 anos, não teve ferimentos.

De acordo com as informações apuradas, o motociclista estava sozinho e se deslocava para Jaborá. Ele teria batido no carro, mas não chegou a cair. O acidente aconteceu próximo a um posto de combustível.

A PRF também esteve no local para fazer o levantamento das informações e orientação de trânsito.