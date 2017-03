A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) promovem a Campanha de Vacinação contra o vírus H1N1. A imunização está marcada para os dias 17 e 18 de abril das 8h às 18h sem fechar ao meio-dia na sala de reuniões da ACIC no térreo do prédio localizado na Rua Anita Garibaldi ao lado do Ciro Lanches.

Neste ano as entidades estarão disponibilizando dois tipos de vacina Trivalente e Quadrivalente. A Trivalente terá o custo de R$50,00 e a Quadrivalente R$68,00, a vacinação é aberta para toda comunidade. As autorizações para a vacinação poderão ser retiradas a partir da terça-feira (04/04), em ambas as entidades. A Campanha também estará sendo promovida nas empresas interessadas.

A Trivalente protege contra as duas linhagens do tipo A e apenas a linhagem Victoria do tipo B - A (H1N1); A (H3N2); Influenza B (subtipo Brisbane). Com a chegada da vacina Quadrivalente, a proteção se estende para as duas Cepas B - A (H1N1); A (H3N2); 2 vírus Influenza B (subtipos Brisbane e Phuket).

A campanha nacional de vacinação contra gripe ocorre geralmente entre abril e maio. Na rede pública, a vacinação contra influenza é destinada a alguns grupos prioritários: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade.

(Fonte: P&G Comunicação).