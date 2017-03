O Sicoob Crediauc – a maior Cooperativa de Crédito do Alto Uruguai Catarinense – atingiu um marco histórico. Ao todo, 10.818 cooperados participaram das pré-assembleias, que encerraram na noite de quarta-feira, dia 29, no Centro de Eventos de Concórdia. Somente a pré-assembleia de Concórdia contou com 3.109 participantes. “São números que nos entusiasmam e mostram que os nossos cooperados são participativos e estão atentos às informações referentes à Cooperativa”, destaca a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim.



Durante a pré-assembleia, foram apresentados os resultados de 2016. No ano passado, o Sicoob Crediauc, gerou o montante de R$ 9.545.666,64 em resultado para os cooperados, sendo R$ 3.669.208,53 depositados em conta corrente a título de juros sobre o capital social e R$ 5.876,458,11 de sobras líquidas que foram apresentadas aos cooperados nas pré-assembleias e serão apresentadas na assembleia homologatória de delegados, no dia 06 de abril, com a sugestão de serem integralizadas ao capital social. “O crescimento do Sicoob Crediauc foi construído por todos os cooperados. Cada um dos 36 mil cooperados é responsável pelos resultados que foram apresentados”, sublinha Maria Luisa.



A presidente do Sicoob Crediauc lembra que a Cooperativa participa ativamente do dia a dia dos cooperados, oferecendo produtos e serviços e contribuindo para o crescimento econômico da região. “O mais importante é o que a Cooperativa faz pelo cooperado durante o ano, possibilitando taxas menores, atendimento personalizado, inclusão social, geração de empregos e desenvolvendo as regiões da área de atuação do Sicoob Crediauc”, acrescenta. Além dos resultados financeiros, a presidente do Sicoob Crediauc comemorou o acréscimo no número de cooperados. Em 2016, a maior cooperativa de crédito do Alto Uruguai Catarinense fechou o ano com 35.434 cooperados.



O prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, fez questão de enaltecer o trabalho realizado pelo Sicoob Crediauc. “Parabenizamos o Sicoob Crediauc pelos resultados apresentados na pré-assembleia. Isso mostra a seriedade do trabalho que vem sendo desenvolvido. É uma Cooperativa que trabalha fortemente para atender às necessidades de seus cooperados”, argumenta. O presidente do Sicoob Central SC/RS, Rui Schneider da Silva, destacou o crescimento do Sicoob Crediauc, ressaltando a força do Cooperativismo. “A expressiva participação dos cooperados na pré-assembleia em Concórdia demonstra o comprometimento dos cooperados e a confiança no Cooperativismo de Crédito”, finaliza.

(Fonte: P&G Comunicação).