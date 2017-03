A cidade de Concórdia será a capital do handebol neste sábado, dia primeiro de abril. A Capital do Trabalho estará sediando a Taça Guilherme Lorenzetti Rotta de Handebol. Os jogos serão na SER Sadia, a partir das 8h. As disputas serão pela categoria infantil, 12 a 14 anos.

Além de Concórdia, estarão participando equipes de cidades como Caçador, Fraiburgo, Joaçaba, Lages, Luzerna, Palma Sola, Peritiba, Saudades, São José do Cedro e Xanxerê.