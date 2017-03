Segundo Encontro de Ex-Atletas do SER Aliança será no domingo

Acontece neste domingo, dia dois de abril o Segundo Encontro dos Ex-atletas do SER Aliança, de Barra Bonita, interior de Concórdia. Uma extensa programação será desenvolvida durante todo o período. O ponto alto da programação será o amistoso entre o elenco máster da comunidade e o time máster do Inter de Lages.

O presidente do SER Aliança, Marcos Antônio Magro, em entrevista à Rádio Aliança destacou que a programação inicia às 9h com a Santa Missa, às 10h20 inicia o jogo entre SER Aliança x Internacional de Lages, para jogos acima de 45 anos. Às 12h30 almoço e às 16h jogo amistoso entre SER Aliança x SER Atlético de Barra do Tigre, em preparação para o Interiorano 2017.

Magro faz questão de ressaltar que atletas do passado, que vestiram a camisa do Inter de Lages estarão em Concórdia para esta programação como Dutra, Hélio Babão, Muralha, Batista e Zé Melo. O ex-meia-atacante Luizinho, que também jogou no extinto Concórdia Esporte Clube e que também passou pelo Inter de Lages, estará na Capital do Trabalho.