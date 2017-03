O tenente coronel do 20º Batalhão de Polícia Militar, Sergio Vargas, o delegado regional, Marcelo Nogueira e o promotor Público Felipe Nery de Alberti de Almeida confirmaram presença na sessão da Câmara de Vereadores da próxima quarta-feira, dia 05. Eles irão se pronunciar apresentado dados de cada instituição que representam. O convite foi feito pelo vereador Claiton Casagrande (PR). A sessão inicia às 18h.

Ele explica que a intenção é expor informações e orientar a população. “O delegado e o coronel vão apresentar números sobre crimes de furto e roubo, para deixar claro, quantos estão sendo atendidos no município, quais os procedimentos adotados, além de orientar a população de como proceder caso seja vítima”, adianta Casagrande.

Além de números, um dos pedidos do vereador é para que as autoridades esclareçam o que é uma audiência de custódia, que muitas vezes ao liberar um detido, acaba provocando revolta na comunidade. “Seguido a gente ouve que a polícia faz algumas prisões, de pessoas que cometem furtos, e por uma questão de legislação, elas acabam sendo soltas. Infelizmente é direito do infrator, que passa pela audiência e é liberado. Então convidamos o promotor para ajudar a detalhar esta situação, pois a população cobra e não absorve que isso é normal”, explica o vereador. “A única forma de punir os infratores com mais rigor, seria mudando a legislação vigente”, ressalta.