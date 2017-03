Foi assinado nesta quinta-feira,30, na Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Concórdia, acordo de cooperação entre a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) dos municípios de Concórdia, Irani e Ipira.

Com o acordo, a Fundação Catarinense de Educação especial se compromete a ceder professores do seu quadro do magistério e admitidos em caráter temporário (ACTs) para exercerem atividades nas instituições. Os professores, cedidos e remunerados pelo Governo do Estado, são disponibilizados de acordo com o número de alunos atendidos por cada Apae.

Participaram do ato de assinatura do acordo o presidente da FCEE Eliton Carlos Verardi, o consultor jurídico Eduardo Fernandes Serafim, secretário executivo da ADR Concórdia , Wagner Bee; a gerente de Educação, Gislaine Winter e a integradora educacional III, Eliane Sunti.

A assinatura segue as diretrizes da Política de Educação Especial definidas pela Fundação de Educação Especial, Secretaria de Estado da Educação e a Resolução 100/16 do Conselho Estadual de Educação.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).