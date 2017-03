A capital catarinense da cuca comemora nesta sexta-feira, dia 31, o aniversário de 25 anos de emancipação político-administrativa. Uma programação extensa e com a participação de entidades do município foi organizada.

As festividades iniciaram ainda no dia 5 e seguiram durante o mês com festas de comunidades, confraternizações, campeonatos de bocha, futebol sete, torneio de pênaltis, cavalgada e encontro de fuscas.

Nesta sexta-feira, aniversário de Arabutã, o município faz feriado. Já no sábado, dia 1º, a programação segue com a final do Campeonato Municipal de Pênaltis, Taça Tornearia Arabutã, na SERC 25 de Julho. A partir das 14h começam os eventos alusivos aos 25 anos em frente ao clube com exposição de carros antigos e o Primeiro Encontro de Bandas e Fanfarras.

A partir das 20h será realizado o corte da cuca e da tripa grossa de 25 metros e logo após baile animado pela Banda Munique. No domingo, dia 2, o encontro de grupos de danças germânicas Sonnenstrahl Fest, realizado na SERC 25 de julho, integra a programação que será fechada com a festa dos Bombeiros onde será servida macarronada com galeto em Nova Estrela.