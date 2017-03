A Série B do Campeonato Catarinense já está tendo mudanças antes mesmo do seu início. A Federação Catarinense de Futebol confirmou na tarde desta quinta-feira, dia 30, que o Itajaí Futebol Clube protocolou o pedido de licença por um ano das atividades. Com isso, o Fluminense de Joinville foi promovido da série C para a terceirona. A equipe foi a vice-campeã da terceirona. de 2015.