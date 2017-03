Trecho teve parte do asfalto danificado pelas chuvas em 2014. Recuperação iniciou no ano passado, mas estava parada.

A empresa responsável pelas obras de reparo na SC – 283 em Concórdia, volta a trabalhar no local nos próximos dias. O trecho fica próximo à Bica D'Água, no sentido Seara. Parte da rodovia cedeu ainda em 2014 em função de chuvas. O trabalho de recuperação iniciou em 2016, mas não foi concluído.

De acordo com o secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Bee, a empresa não apresentou a medição no prazo vigente em 2016 e por isso o Estado não pode efetuar o pagamento de uma parcela. Este seria o motivo do atraso. “O Estado tem datas estabelecidas para fazer pagamentos e a empresa acabou perdendo o prazo para apresentar a medição de andamento da obra. Em função disso, o pagamento também atrasou e a empresa optou por parar o serviço”, explica.

Bee relata que agora a situação foi regularizada. “O pagamento foi efetuado nesta semana e solicitamos de imediato que as obras sejam retomadas. O responsável nos garantiu que já está se mobilizando e que o serviço deve ser retomado nas próximas horas. Acreditamos que em poucos dias a recuperação do asfalto estará concluída”, espera o secretário.