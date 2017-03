Dirceu Ribeiro da Silva matou o sobrinho Vaguinaldo Ribeiro da Silva. Vítima era acusada de assassinato no Paraguai.

O juiz Substituto Pedro Rios Carneiro da Comarca de Concórdia marcou para o próximo dia primeiro de agosto as 13h30 a audiência de instrução do assassinato de Vaguinaldo Ribeiro da Silva, que ocorreu no bairro São Cristóvão.

Segundo os autos do processo ele foi alvejado por disparo de arma de fogo. O acusado e tio da vitima, Dirceu Ribeiro da Silva, alegou legítima defesa. Ele esta respondendo o crime em liberdade.

Em depoimento na delegacia, Dirceu teria afirmado que Vaguinaldo teria vindo para cidade matar alguns familiares. O homicídio ocorreu em dezembro de 2015.

A vítima também é acusada de ter assassinado a namorada no Paraguai. Uma menina 14 anos teria sido executada e o corpo abandonado em uma estrada de terra. Ela foi morta com golpes de faca.

(Com informações do repórter André Krüger).