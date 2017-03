Secretária Denise Lopes disse durante o lançamento da Campanha do Agasalho, que o trabalho será constante.

“Desapegue e aqueça HOJE quem precisa”. Este é o slogan da Campanha do Agasalho 2017, lançada na manhã desta quinta-feira, 30 de março, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. A proposta é mobilizar toda a população para doar, se desapegar, dos itens que estão sobrando ou até “atrapalhando” em seus guarda-roupas e residências.

Como há o entendimento que muitas pessoas carecem de doações o ano inteiro, e não somente durante o inverno, a secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, informou que o trabalho de recolhimento de donativos e a distribuição aos necessitados será constante, mesmo depois da data de encerramento da Campanha do Agasalho deste ano – 30 de maio.

Em seu pronunciamento, o prefeito Rogério Luciano Pacheco enfatizou a importância de todas as pessoas tirarem um tempinho para avaliar o que pode ser retirado do seu guarda-roupas para auxiliar as pessoas que precisam. “Tenho certeza que todos que estamos aqui, temos algo que não está sendo usado e que pode ajudar muito outras pessoas”, afirmou o prefeito, que comemorou a iniciativa da secretaria de fazer o recolhimento de doações o ano todo. “Sabemos que em períodos mais frios, os necessitados buscam mais, mas a demanda tende a ocorrer constantemente”.

A doação de agasalhos e cobertas feitas pelo prefeito Rogério Pacheco, a primeira-dama Jucela, o vice-prefeito Edilson Massocco e a esposa Dulce, além do presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara, a secretária Denise e o diretor de Ação Social, Jaime Bernardi, marcaram o lançamento da Campanha, que terá 48 pontos de coletas, espalhados pelo comércio, escolas, postos de saúde, escolas, Câmara de Vereadores e prefeitura.

Todo o trabalho de coleta, triagem e entrega das doações estará sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, que já estabeleceu um planejamento para separação e organização dos agasalhos, que serão entregues somente com autorização escrita emitida pelos Centros de Referência a Assistência Social (CRAS), instalados nos bairros Imigrantes e Guilherme Reich. Assim, será possível ter maior controle da demanda e necessidade de cada família.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).