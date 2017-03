O quadro Microfone do Povo, do programa Show do Lauri Bison, foi procurado pela dona de casa Erlinda Costa de Souza, de 66 anos. Ela está procurando a filha que, de acordo com ela, não a vê há 25 anos. Dona Erlinda reside em Suruvi.

Conforme relatos, a filha, que se chama Emília da Silva, teria ido trabalhar em Foz do Iguaçu, no Paraná. Desde então, ela nunca mais deu notícias. "Ela prometeu voltar para o Natal e nunca mais voltou", diz.

Ela acredita que a filha ainda esteja viva. "Meu coração diz que ela está viva. Se alguém souber do paradeiro dela, nos avise", suplica. Dona Erlinda diz que não tem fotos da filha para ajudar na identificação.

Apesar de estar há mais de duas décadas sem manter contato com a filha, ela diz que a neta, filha de Emília, estaria residindo na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. O contato entre avó e neta teria ocorrido há oito anos e, desde então, nunca mais aconteceu também.

Por fim, Dona Erlina afirma "não quero morrer sem ver ela, de novo".

Para acionar o Microfone do Povo do programa Show do Lauri Bison é só ligar no 3441 2801 ou microfonedopovo@radioalianca.com.br.