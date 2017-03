Nesta manhã o Deputado Estadual e Presidente do PSDB de Santa Catarina, Marcos Vieira, concedeu entrevista para a Aliança falando sobre as convenções marcadas para o próximo domingo, dia 02 de abril, e que irão eleger os novos diretórios municipais, conselhos de ética e disciplina, comissões executivas municipais, conselhos fiscais e secretariados.



As convenções acontecerão em mais de 200 municípios de Santa Catarina e segundo o Deputado Marcos Vieira:

“ É hora de renovarmos!”

Tal renovação visam as eleições de 2018, e o PSDB está buscando que esses novos filiados (cerca de 15 mil), façam parte dos diretórios e que essas pessoas participem do dia a dia do partido.

“ Neste dia, será o dia do congraçamento do PSDB de Santa Catarina, será um dia de festa, será um dia de rever os amigos, de reunir a família tucana, será um dia de debatermos o futuro de Santa Catarina, o futuro dos municípios, e fazer com que o PSDB possa sim, fruto da realização dessas convenções, dizer que vai se preparar com certeza para disputar o governo do estado em 2016”.

Após as convenções municipais o PSDB realizará em maio a eleição dos coordenadores regionais e já se prepara para realizar quarenta seminários regionais que irão fazer com que cada um dos novos dirigentes partidários possam voltar aos “bancos de escola do partido” para tratar de formação política e prática eleitoral, visando que os mesmos possam estar aptos ao processo eleitoral de 2018.



O PSDB também realizará até o mês de novembro, atividades paralelas, entre elas seis encontros da juventude e seis encontros da mulher do campo.

E para dezembro o partido tucano programou a realização o Congresso Estadual do PSDB, onde será praticamente definido a chapa de candidatos a Deputado Federal e Estadual, bem como de os nomes que irão disputar a majoritária de 2018 para os cargos de governador e senadores.

“ Por isso é que aproveito para fazer o convite para todos os tucanos, para que domingo participem das nossas convenções municipais e dêem a essas convenções a importância necessária, pois começa chegar a hora do PSDB governar Santa Catarina” - afirmou Marcos Vieira.



Questionado sobre se já é possível apontar nomes que poderão estar frente a uma chapa liderada pelo PSDB catarinense, Marcos Vieira revela que no âmbito interno do partido alguns nomes despontam para disputar a majoritária, e lembrou que está se encerrando um grande ciclo na política catarinense que se iniciou com o mando governamental de oito anos de Luiz Henrique e oito anos de Raimundo Colombo), e neste período segundo o Deputado, o PSDB adquiriu as credenciais necessárias e hoje está na linha de frente com os grandes partidos.

Com isso os tucanos estão preparando três ou quatro nomes para que possam se colocar a disposição, e que se preciso e necessário for, disputar com chapa pura a próxima eleição para o governo catarinense.