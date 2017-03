Galo do Oeste busca os primeiros pontos no sábado, dia primeiro, contra o Tubarão.

Após o fechamento da primeira rodada da Copa SC de Futebol, o Concórdia Atlético Clube iniciou a competição na nona colocação. A classificação foi confirmada pela Federação Catarinense de Futebol. O Galo do Oeste na estreia perdeu para o Joinville por 2 a 1 e não somou pontos. No próximo sábado, dia primeiro, o CAC recebe o Tubarão, no Estádio Domingos Machado de Lima.