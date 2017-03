A Prefeitura de Lindóia do Sul decretou Luto Oficial de três dias em função do acidente que vitimou um servidor, ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 28. O decreto foi baixado na noite desta quarta-feira, pelo prefeito Genir Lolli. O Luto Oficial será de três dias. Nesta quinta-feira, dia 30, não haverá expediente. Com excessão da Saúde que fará atendimento somente pela parte da manhã. As aulas na Rede Municipal de Ensino também foram canceladas.

Conforme Nota Oficial da Prefeitura, a vítima fatal é Gilson José Dal Bello, de 34 anos. Ele estava operando a rolo compactador no momento do acidente. O equipamento pode ter saído da pista e tombado sobre o corpo do operador.

O acidente aconteceu durante um serviço na divisa das comunidades de Lajeado Acampamento e Linha Cordilheira, local conhecido como Travessa do Santana.