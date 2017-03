A prefeita de Arvoredo, Janete Bianchin, detalhou as emendas parlamentares que o município recebeu nos últimos dias.

Para investimentos na Agricultura, o Deputado Federal Valdir Coalatto, repassou R$ 300 mil e para custeio no setor da Saúde, mais R$ 150 mil.

O Deputado Federal Celso Maldaner repassou para investimentos na Infraestrutura urbana do município, mais R$ 300 mil. E do Senador Catarinense Dário Berguer, o repasse foi de R$ 100 mil para custeio na saúde.

Janete Bianchin destacou a importância destes recursos para o bom andamento dos trabalhos no município em vários setores. “Estamos felizes com estes valores e vamos investir para melhorar sempre mais a vida das pessoas do nosso município”.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Arvoredo).