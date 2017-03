Campanha do Agasalho 2017 será lançada na quinta-feira

Na manhã de quinta-feira, 30 de março, a Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, fará o lançamento da Campanha do Agasalho 2017. O ato, que contará com a presença de representantes do Executivo, Legislativo, entidades parceiras e convidados, ocorre na sede da Secretaria, às 8h30. O slogan da campanha neste ano é “Desapegue e aqueça HOJE quem precisa”.

Todo o trabalho de coleta, triagem e entrega das doações estará sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, que já estabeleceu um planejamento para separação e organização dos agasalhos, que serão entregues somente com autorização escrita emitida pelos Centros de Assistência Social (CRAS), instalados nos bairros Imigrantes e Guilherme Reich. Assim, será possível ter maior controle da demanda e necessidade de cada família.

Serão diversos os pontos de coletas. As caixas coletoras estarão em várias empresas do comércio local, nas escolas municipais e estaduais, postos de saúde e Estratégias da Saúde na Família (ESF), além da Câmara de Vereadores e sede da prefeitura. A coleta será feita duas vezes por semana em cada local. A campanha que inicia nesta quinta-feira, segue até 30 de maio, sendo que a distribuição às famílias inicia no princípio de maio.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).