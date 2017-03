Bombeiros de Irani contemplados com recursos para a compra de equipamentos

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi contemplado com recursos que foram viabilizados pela Justiça da Comarca de Concórdia, visando a aquisição de um expansor, que será utilizado para o resgate veicular e para a construção do caminhão de combate a incêndio, e na compra de equipamentos de salvamento aquático.

De acordo com a direção da corporação, um projeto foi elaborado no começo do ano. O valor é de R$ 48.308.