Fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 29, no bairro Primavera.

Três homems ficaram feridos em acidente de trabalho, ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 28. O fato foi registrado em uma construção, no bairro Primavera, em Concórdia, por volta das 16h. Segundo informações, o andaime acabou cedendo e os três acabaram caindo. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu. As três vítimas reclamavam de dores nas costas. Porém, duas delas foram levadas para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Uma das vítimas dispensou atendimento.

(Com informações do repórter André Krüger).