Acidente com rolo compactador mata homem no interior de Lindóia do Sul

Um homem morreu na tarde desta quarta-feira vítima de acidente de trabalho. A tragédia envolveu uma máquina conhecida como "rolo compressor", utilizado para compactar o cascalho nas estradas do interior. A vítima, que ainda não foi identificada, era servidora da Prefeitura de Lindóia do Sul.

Pelas informações iniciais, o acidente aconteceu na comunidade de Linha Cordilheira, na divisa com Ipumirim. Ainda não há informações precisas com relação ao acidente, mas pelo que foi repassado envolveu o esmagamento da vítima pelo equipamento. Informações extra-oficiais dão conta de que o acidente envolveu um servidor da Prefeitura de Lindóia do Sul. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Lolli foi deslocado para o local e um luto oficial de três dias deve ser decretado no município, a partir desta quinta-feira, dia 30. A Administração de Lindóia do Sul deve se manifestar na noite de hoje sobre esse ocorrido.

(Fonte: Ipumirim Notícias).