A Polícia Militar de Seara apreendeu na tarde desta quarta-feira, dia 29, uma pequena quantidade de cocaína. A droga estava com um jovem de iniciais L.L.M, de 19 anos, no interior de um veículo. O fato foi registrado durante uma abordagem na rua Sete de Setembro. Cerca de 1,7 gramas do entorpecente foram encontrados. Além do recolhimento do entorpecente, a PM aplicou um Termo Circunstanciado no jovem.