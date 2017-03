Posse da diretoria eleita do Sindicato dos Servidores deverá ser no próximo mês

O servidor Tayson Sander Baseggio foi eleito presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região. O pleito foi realizado durante a terça-feira, dia 28. Ele encabeçou a única chapa neste processo, que obteve 896 votos favoráveis. Outros 113 votantes optaram pelo não, sendo cinco brancos e uma nula. Ao todo, 1.015 votantes participaram do processo. A posse poderá ser no dia 28 de abril e o mandato será de três anos.