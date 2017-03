A Prefeitura de Concórdia emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira, 29 de março, repassando esclarecimentos sobre o atraso na liberação dos salários dos servidores da Secretaria de Saúde. Segundo a nota, foi efetuado o depósito da folha de pagamento para todos os trabalhadores na segunda-feira, 27, para que na terça-feira, 28, os recursos estivessem disponíveis na conta dos servidores. “Devido a um problema técnico da Caixa Econômica Federal, instituição financeira licitada para prestar o serviço à Prefeitura de Concórdia, os salários dos servidores municipais da Secretaria da Saúde não foram liberados”.

A Administração Municipal diz que a informação repassada pela Caixa Econômica Federal é que “o problema ocorreu com as contas de todas as prefeituras do Brasil, que são clientes da Caixa”. A prefeitura está aguardando para esta quarta-feira, 29, um comunicado da instituição financeira com a informação sobre quando o dinheiro deve ser liberado. (Com informações de Édila Souza / ASCOM Prefeitura).