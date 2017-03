Permanece em estado grave, no Hospital São Francisco de Concórdia, a carona da motocicleta, que se envolveu em acidente no contorno viário norte de Concórdia. Sidiane Cassol estava na motocicleta, com placas de Concórdia. Conforme informações apuradas pela Rádio Aliança, a paciente está na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Francisco.

Já o condutor da moto, Willian Sandri, está internado, mas não corre risco de morte. Ele sofreu múltimas fraturas na perna esquerda.

Os dois estavam em uma moto que foi atingida por um veículo Gol, placas de Capinzal, que saía de uma empresa as margens da rodovia. Com o impacto, a caroneira foi arremessada para a sarjeta e foi atendida inconsciente pelos Bombeiros.