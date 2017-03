Estão abertas as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). O programa concede bolsas de estudo de 50% a 100% para estudantes das universidades particulares. Para os estudantes que ainda querem ingressar na universidade, as inscrições vão até o dia 5 de abril. Os que já forem alunos da universidade e desejam obter bolsa terão prazo até o dia 5 de maio.

Podem concorrer a bolsas do ProUni professores da rede pública e estudantes que fizeram alguma edição do Enem a partir de 2010. O candidato não pode ter nota zero na redação e precisa de, no mínimo, 450 pontos na média no Enem. Também é obrigatório ter cursado o Ensino Médio na rede pública.

As bolsas integrais são para os candidatos com renda familiar bruta de até R$ 1,4 mil por pessoa por mês. Os inscritos com renda bruta de até 2,8 mil por pessoa poderão receber bolsas parciais. A inscrição é gratuita e efetuada exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico prouni.mec.gov.br.