A Polícia Civil de Ipumirim instaurou um procedimento para investigar um possível esquema de pirâmide financeira, chamada de Mandala da Prosperidade, que iniciou as atividades recentemente. De acordo com as informações apuradas até o momento, várias pessoas do município e da cidade vizinha de Lindóia do Sul já teriam investido valores com a promessa de retorno de dinheiro e ganhos maiores.

O delegado de Ipumirim, Denis Alves, explica que as pirâmides financeiras são criminosas e orienta as pessoas para que não entrem no esquema. “A informação chegou ao Ministério Público e até nós. De imediato iniciamos a investigação e estamos alertando as pessoas para que se forem convidadas a participar, com a proposta de dinheiro fácil, desconfie. E convidar ou participar da pirâmide é crime”, informa ele. “Já ouvimos várias testemunhas que participaram de algumas reuniões. Eram encontros realizados com certa periodicidade nas duas cidades, onde os organizadores pediam dinheiro como doação para que a pessoa entrasse no esquema. Entendo que ninguém sai doando dinheiro assim, do nada”, conta o delegado.

Denis também destaca que os valores investidos geralmente não são recuperados. “Não temos os números exatos ainda, mas apuramos que valores altos já foram investidos e a gente sabe que dificilmente as pessoas têm o retorno prometido”, lembra ele. “Dinheiro a gente consegue trabalhando e repito, se