Dois caminhoneiros de uma transportadora da Seara foram vítimas de assalto nesta semana no Rio de Janeiro. Segundo informações, as carretas da empresa Diomir Vieira Transportes, que presta serviços a CooperSeara, foram abordadas na manhã da terça-feira, dia 28, numa favela no RJ no momento em que realizavam a troca de notas.

Os motoristas ficaram na mira dos assaltantes por várias horas. Uma das cargas, 28 mil Kg de lingüiça que seguia de Dourados-MS até o Rio de Janeiro, foi totalmente roubada. Posteriormente os bandidos liberaram os motoristas e o veículos. O registro do assalto está sendo feito na delegacia no Rio de Janeiro.

(Fonte: Rádio Belos Montes).