Quantidade de 2,6 gramas do entorpecente foi localizada durante abordagem.

PM encontra maconha com motociclista

A Polícia Militar de Concórdia encontrou 2,6 gramas de maconha com um jovem de 18 anos. O fato foi registrado na noite da terça-feira,dia 28, durante abordagem. Na ocasião foi parado o motociclista de iniciais J.C.D, de 18 anos. Com ele foi encontrada a droga. Um Termo Circunstanciado foi confeccionado em desfavor do mesmo.