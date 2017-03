Um suposto caso de violência doméstica movimentou a Polícia Militar de Concórdia no fim da tarde de terça-feira, dia 28. O fato foi registrado no bairro Vista Alegre. No local, a guarnição teve a informação através da comunicante, de iniciais A.A.K.M, de 30, que alegou ter sido agredida pelo companheiro, de iniciais D.D.D, de 32. A agressão teria ocorrido no começo da tarde, porém a PM foi chamada depois das 17h. Ambos foram conduzidos para a Central de Polícia Civil.