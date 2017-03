Sindilojas fez um pedido à Prefeitura para que o comércio também trabalhasse até as 17h no dia 16 de abril

O debate sobre a realização de três Sábados D no mês de abril ainda está aberto. Nesta terça-feira chegou a ser divulgado que a Prefeitura havia autorizado a funcionamento do comércio em três sábados à tarde, mas essa informação não foi confirmada ao Jornalismo da Rádio Aliança.

A Lei Complementar nº 654, que regulamenta o horário do comércio em Concórdia, determina que nos dois primeiros sábados de cada mês o atendimento pode ser estendido até as 17h. No mês de dezembro os lojistas estão autorizados a trabalhar todos os sábados até as 17h.

No mês de Páscoa, o Sindilojas fez um pedido à Prefeitura para que o comércio também trabalhasse até as 17h no dia 16 de abril. A legislação não autoriza a possibilidade de negociar com a Prefeitura um sábado a mais. Desta forma, ainda não há um posicionamento oficial se haverá três Sábados D, ou não.

Legalmente, para isso ser possível, é necessário alterar a Lei Complementar nº 654, o que também precisaria da aprovação dos vereadores. Uma excessão prevista na lei é que no mês em que recair feriado no primeiro ou no segundo sábado, a abertura do comércio estendido se dará no sábado seguinte.