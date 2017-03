Derrotas foram para Xaxim, no último fim de semana.

Acob perde nas duas categorias no Campeonato Catarinense

Resultados da Associação Concordiense de Basquetebol no Campeonato Sub-13 e Sub-15 Masculino de Basquetebol, no Campeonato Catarinense. A competição foi realizada no fim de semana, na cidade de Xaxim.

CB Xaxim 70 x 12 Acob - Sub-13

CB Xaxim 63 x 55 Acob - Sub-15