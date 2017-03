A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Irani recebeu do Governo de SC o valor de R$ 114 mil, repassados por meio do Fundo Social.

O ato de assinatura ocorreu na Prefeitura de Irani com a presença do prefeito Sívio Lemos Neves, da direção da Apae do município e do secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Bee.

No ano de 2017 o Governo do Estado investirá mais de R$ 420 para as Apaes de Concórdia, Ipira e Irani, com a finalidade de custear despesas das associações.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).