O Secretário de Desenvolvimento Regional de Concórdia Wagner Bee, através da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca fará entrega de equipamentos Agrícolas para Associações de agricultores dos municípios de Concórdia, Ipira e Alto Bela Vista e Consórcio Integrar, composto pelos municípios de Ipira, Alto Bella Vista, Peritiba e Piratuba . O ato será realizado nesta quarta-feira, 29, às 15:30h, no Centro Treinamentos Concórdia.

Ao todo quinze associações serão contempladas com distribuidores de adubo, plantadeira, roçadeira, colhedora de forragem e balança para pesagem de animais.

Os implementos somam aproximadamente R$ 500 mil, com recursos do Estado. Além de agricultores, o Secretário da Agricultura e Pesca, Moacir Sopelsa, autoridades municipais e regionais estarão presentes no evento.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia)