Um dos principais destinos da carne suína catarinense, Hong Kong reabriu a importação da carne brasileira. O anúncio oficial foi feito pelo Centro de Segurança Alimentar (CFS) ao consulado brasileiro no país nesta terça-feira (28). O ajuste entra em vigor imediatamente.

No último sábado, a mesma decisão de reabrir mercado, depois de embargo e restrições decorrentes da Operação da PF, havia sido tomada por China, Chile e Egito, que também figuram entre os principais importadores da carne catarinense. Permanecem fora frigoríficos que estão sendo auditados, em virtude da suspensão temporária de licenças de exportação adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A decisão foi tomada na semana passada pelo governo brasileiro com o objetivo de tranquilizar os consumidores do exterior e evitar prejuízos aos demais frigoríficos exportadores.

Hong Kong foi o terceiro maior comprador da carne suína brasileira em 2016. O país importou 33.561 toneladas ao valor de U$ 57,3 milhões, o que representa 12,2% de todo o volume de carne suína exportado pelo estado no ano passado. Somente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o país asiático importou 5.628 toneladas ao valor de U$ 10,6 milhões. Além de ser o maior produtor nacional de suínos, Santa Catarina ocupa também a primeira colocação no ranking de exportações brasileiras, tendo como principais destinos a Rússia e a China.

Carne de Frango

Em 2016, cerca de 47% da carne de frango produzida em Santa Catarina teve como destino o mercado externo, com exportações para 115 países, com destaque especial para a Ásia e Europa. Hong Kong importou 34.802 toneladas de carne de frango catarinense, ao valor de U$ 48,3 milhões, o que representa 3,47% do volume todas das exportações de carne de frango.

Carne Bovina

As exportações de carne bovina do estado são pouco expressivas, tendo atingido o montante de 1,66 mil toneladas e US$ 4,91 milhões em 2016. Porém, deste montante, 592 toneladas foram destinadas a Hong Kong, atingindo um faturamento de U$ 2 milhões.

(Fonte: Ascom/Secretaria de Estado da Agricultura)