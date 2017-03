A Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação, Obras e Serviços Públicos da Câmara de Vereadores de Concórdia vai solicitar mais informações sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre o uso compartilhado da ciclofaixa na rua Tancredo de Almeida Neves, que foi recentemente revitalizada no trecho que vai do entroncamento com a João Suzin Marini até próximo da entrada do Parque de Exposições.

O pedido dessas informações foi deliberado durante reunião do grupo de trabalho, ocorrida na tarde desta terça-feira, dia 28. O projeto de lei, de autoria do Executivo, havia entrado na Casa de Leis nos últimos dias. A intenção era regulamentar o uso compartilhado, em horários específicos, para o trânsito de bicicletas e para estacionamento de veículos, já que a revitalização não contemplou vagas de estacionamentos nos dois lados da via, o que gerou reclamação de comerciantes e moradores que estão enderçados nesta via.

Conforme o presidente da comissão, vereador Closmar Zagonel, do PMDB, o objetivo é exigir um parecer técnico elaborado por um engenheiro de trânsito, afirmando que a faixa compartilhada não causará danos a vida dos ciclistas.

Um parecer da assessoria jurídica a respeito da legalidade e compatibilidade com as normas descritas no código de Trânsito Brasileiro, para a execução da faixa compartilhada.

Parecer da equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Obras, esclarecendo que a pista possui largura suficiente para que passem três veículos pesados ao mesmo tempo, sem invadir a ciclofaixa.

Realização de uma Audiência Pública conforme o solicitado e aprovado através de requerimento para discutir a revitalização da Tancredo Neves.

Com isso, a Comissão de Urbanização, Transporte, Habitação, Obras e Serviços Públicos terá mais dez dias para analisar o projeto. Porém, conforme Zagonel, o parecer prévio é pela devolução do mesmo ao Executivo Municipal.