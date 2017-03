Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão envolvendo carro e moto. O fato foi registrado no fim da tarde desta terça-feira, dia 28, no contorno viário norte, em Concórdia. Envolveu um Gol, placas de Capinzal conduzido por I.S de 23 anos, e uma motocicleta, de Concórdia. Os dois ocupantes da moto, um homem de iniciais W.S, de 28 anos e uma mulher de iniciais S.C, foram atendidos com ferimentos graves. O condutor, com suspeita de fratura na perna esquerda, Já a passageira, foi levada inconsciente pela equipe do Bombeiros Voluntários e a o homem foi atendido pela equipe do Samu. Ambos foram conduzidos para ao Hospital São Francisco.

Informações apontam, que o veículo teria saído de uma empresa, que fica às margens da rodovia e cortado a frente da motocicleta.

(Com informações do repórter André Krüger).