FMEC posterga início do Interiorano para o mês de maio

O Campeonato Interiorano, edição 2017, tem nova data para seu inicio. A competição estava previamente agendada para começar em abril, após a Páscoa, mas vai começar apenas em maio. A informação foi repassada pelo Coordenador de Eventos da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Fábio Pelliser. Segundo ele, há dois editais pendentes referentes ao campeonato.

Os editais com relação à arbitragem já foram abertos. Sobre esse assunto, Pelisser diz que uma reunião com os presidentes das Ligas, juntamente com a comissão de disciplina já estão abertos. Cada série, terá uma Liga diferente apitando. Ao todo, 1,250 atletas estão inscritos na competição, nas três divisões.

(Com informações do repórter André Krüger).