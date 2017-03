Fato aconteceu no começo da tarde desta terça-feira, dia 28.

Homem fica ferido em colisão entre dois veículos no contorno norte

Um homem ficou levemente ferido em uma colisão entre dois veículos, ocorrido no começo da tarde desta terça-feira, dia 28, no contorno viário norte, em Concórdia. Envolveram-se um Tempra e um Voyage.

Conforme informações, um dos veículos acabou invadindo a pista contrária e colidido lateralmente no outro carro.

O motorista do Tempra sofreu pequenas escoriações no braço por causa dos estilhaços do vidro da janela. Ele foi atendido pelo Samu e conduzido ao Hospital São Francisco.