Pelo 12º ano o município de Itá realiza a Travessia do Lago, evento que reúne nadadores de diversas partes do Estado de Santa Catarina. A prova será realizada neste sábado, dia 1º de abril, com a largada da Prainha. A categoria masculina inicia a atividade às 15h e a feminina, 10 minutos depois. O percurso é de 1,5 quilômetros.

A Travessia é uma das provas do Circuito de Maratonas Aquáticas de SC, que tem como objetivo integrar os municípios catarinenses e promover a atividade física. “A expectativa é que mais de 250 atletas estejam em Itá para participar ”, comenta o diretor do Departamento Municipal de Esportes – DME de Itá, Ivo Bruckmann.

Além de premiar os melhores da etapa, também será realizada em Itá a premiação geral do XII Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina 2016/2017, já que esta é a última prova da temporada. De acordo com o regulamento, serão premiados os três primeiros colocados no geral masculino e feminino, com troféu e dinheiro (1º R$ 800,00, 2º R$ 600,00 e 3º R$ 400,00).

O evento é realizado pela administração de Itá, através do Departamento Municipal de Esportes (DME) e pela Federação Aquática de Santa Catarina (FASC).