A Central de Cooperativas da Agricultura Familiar (Cecaf) vai retomar as atividades. A partir desta quarta-feira, 29 de março, os agricultores estarão vendendo os produtos em uma sala que foi alugada no Edifício Bromélias, localizado na Rua Leonidas Favero , nº 265. A presidente da Cecaf, Marivani Galeli explica que o atendimento será das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. “Se houver necessidade vamos deixar aberto ao meio-dia”, comenta.

Os produtos da Agricultura Familiar eram comercializados na Casa do Produtor Rural, localizada na Rua Leonel Mosele. Com o vencimento do contrato de concessão, o espaço é usado apenas para a realização da Feira do Peixe Vivo, nas sextas-feiras. Segundo o secretário de Agricultura, Mauro Martini, não há previsão para a venda diária de produtos ser retomada na Casa do Produtor Rural.

No espaço da Cecaf na Rua Leonel Mosele haverá venda de panificados, salame, queijo, geleia, açúcar mascavo, ervas, hortifrutis, produtos orgânicos e outros. Marivani destaca que também serão revendidos lanches prontos.