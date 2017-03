Foi entregue no final da segunda-feira, dia 27, para a Delegacia de Polícia Civil de Irani o laudo do acidente que ocorreu na BR 153 no KM 76 em linha Caroveira, Irani. O fato, que vitimou duas pessoas, ocorreu no fim da tarde do sábado, dia 25.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal apontou que o veiculo de passeio, um Focus de Irani, teria saído de uma estrada secundária e fazia a travessia na BR 153, possivelmente sem perceber a proximidade do caminhão. O motorista da carreta, identificado como Alex Garcia da Cunha, ainda tentou desviar, mas não conseguiu. O policial rodoviário, Vanderlei Canci, que atendeu a ocorrência disse que "o caminhoneiro fez o que pode”.

De acordo com relatos de testemunhas, colhidos pela Polícia Rodoviária Federal e que estão no documento, havia um veículo Gol estacionado, na rodovia, próximo do cruzamento, que pode ter atrapalhado a visão do motorista do Focus.

O acidente envolveu um caminhão placas Pederneiras-PR, e o Focus placas de Irani. Morreram Cladir Boz e Emília Roman, que estavam no veículo. Uma mulher sobreviveu.

(Com informações do repórter André Krüger).