Agenda de técnicos asiáticos no estado será no mês de maio.

Agricultura comemora vinda de missão da Coréia do Sul

Depois da tempestade provocada pela Operação Carne Fraca, a semana começou com uma notícia alentadora para o setor agroindustrial, em Santa Catarina. Trata-se da confirmação da vinda da missão da Coréia do Sul para o estado, verificar in loco a cadeia produtiva de suínos. A visita está agendada parao período de 10 a 27 de maio. O objetivo é verificar a cadeia produtiva. A etapa é a última antes dos primeiros embarques de carne suína para aquele país.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, desta terça-feira, dia 28, o secretário-adjunto da Agricultura, Airton Spies, afirma que o órgão recebeu essa notícia com muito otimismo. "É um mercado que importa 800 mil toneladas de carcaça suína por ano. Eles e o Japão são mercados muito confiáveis na relação de mercado. Isso tudo é fruto de várias reuniões feitas na Coréia do Sul", destaca Spies.

Por fim, o secretário-adjunto reforça que essa negociação com a Coréia do Sul é fruto também do status sanitário diferenciado de Santa Catarina.