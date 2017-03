Prefeitura de Arabutã trabalha na melhoria de estradas do interior

Há cerca de 30 dias o setor de infraestrutura está priorizando o trabalho nas estradas vicinais e gerais. A ligação entre a sede do município e o distrito de Nova Estrela é a primeira que está passando por melhorias como alargamento, cascalhamento, limpeza de margens e compactação.



O secretário municipal de infraestrutura e urbanismo, Evelácio Leidow, explica que a ligação com Nova Estrela foi priorizada por se tratar da estrada com maior movimento. “É a estrada que tem a maior circulação, inclusive de caminhões. Devido a essa necessidade estamos com uma equipe de frota trabalhando exclusivamente nas melhorias das estradas”, comenta o secretário.



Conforme Leidow, outras ligações importantes do interior já passaram por melhoramentos. “O acesso a Iracema e a ligação entre Canhada Grande e Serra Alta já foram patrolados para melhorar a condição de tráfego e agora esse trabalho está sendo feito na região de Beira Rio e gradativamente iremos estender os trabalhos de melhoria a todas as nossas estradas”, destaca o secretário.



Além da frota destinada às melhorias nas estradas, outras duas equipes trabalham atendendo aos pedidos de serviço feitos pelos agricultores. “Nós contamos com a compreensão dos nossos produtores rurais, pois temos uma demanda muito grande por serviços, principalmente agora para a produção de silagem, mas procuramos, de forma organizada, atender a todos com a maior agilidade possível”, explica Leidow.

Fonte - Paulo Vinícius Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã