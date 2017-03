Os reflexos da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 17, já estão sendo sentidos pela indústria no estado. Conforme levantamento já apurado, cerca de R$ 120 milhões é o prejuízo já calculado para as industrias. Algumas empresas foram interditadas e alguns países chegaram a suspender totalmente, ou parcialmente, a importação de carne do Brasil com receio em relação a qualidade do produto.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o secretário-adjunto de Estado da Agricultura, Airton Speis, a situação é preocupante. "É um setor que vende com margens estreitas! Quando vence menos, você ajusta para menos como na redução no alojamento de animais. Isso afeta toda a cadeia produtiva", resume.

Spies ressalta que essa situação não afeta todos os estabelecimentos. "Isso afeta todos, embora nem todos sejam culpados. Estamos trabalhando para que isso seja transitório e a normalidade volte o mais rápido possível", conta.

Sobre as medidas que estão sendo tomadas, o secretário-adjunto ressalta que a responsabilidade é do Ministério da Agricultura. O Governo Federal já está mantendo contato com embaixadores de países importadores, visando a reabertura desses mercados. Spies confidenciou que a Secretaria de Estado da Agricultura está sugerindo que uma missão brasileira vá até esses países, considerados importantes clientes da carne brasileira, para que haja uma negociação in loco visando a retomada das exportações para esses importadores.