O empresário encara mais dois anos frente a corporação com desafios.

O empresário concordiense, Nadir Matiello, foi reconduzido na noite de ontem (27), em assembleia ordinária, ao comando da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Em entrevista para a Rádio Aliança, Matiello falou sobre o processo que o recolocou no comando e disse saber dos para os próximos dois anos.

" A gente entendeu de que devíamos continuar por mais dois anos frente a corporação" - afirmou Matiello.

Nadir Matiello afirmou que os dois primeiros anos frente a coorporação foram muito difíceis.

Uma das batalhas enfrentadas por ele em sua primeira gestão foi conduzir o processo que conduziu o convênio entre Bombeiros Voluntários de Concórdia e Bombeiros Militares.

" Nós conduzimos isso. Entendemos de que era necessário fazer. Estamos convictos que tomamos a decisão certa, lógico, quem assinou foi o município. A simplesmente gente apenas conduziu esse processo junto a ACIC e CDL, e ele foi assinado. Apartir de agora temos que dar andamento a esse processo para que a sociedade seja bem atendida".

Matiello aproveitou e apresentou ao ouvinte da Aliança alguns números sobre os atendimentos realizados pelos Bombeiros Voluntários no ano de 2016:



- 6.451 saídas de viatúras (18 por dia)

- 82.000 km rodados (220 km por dia)

- 38.500 horas voluntárias (média de 106h ao dia)



Sobre esses números, Matielo disse:

' Isso é muito importante!

Eu entendo que o trabalho voluntário é o maior patrimônio que nós temos aqui na corporação, e nós temos que dar atenção especial para isso e dar continuidade a esse trabalho no decorrer do tempo".

- O comandante da corporação que reassume o comando dos Bombeiros Voluntários de Concórdia no dia 01 de abril, elencou ainda cinco desafios que ele irá buscar alcançar nos próximos dois anos, que são:



1 - Renovação da frota

2 - Aquisição de novos equipamentos

3 - Fortalecimento do trabalho voluntário

4 - Estruturação do centro de ensino/centro de capacitação

5 - Buscar o equilíbrio financeiro