Na próxima quinta-feira, amigos de Bernardo Dalla Costa farão pedágio no centro da cidade

"Microfone do Povo": Família faz campanha para tratar criança com doença rara

Um caso comovente chegou ao quadro “Microfone do Povo” da Rádio Aliança nesta semana. Familiares e amigos do garotinho Bernardo Herinque Dalla Costa, um ano e nove meses, estão realizando uma campanha para comprar uma medicação ao tratamento de atrofia muscular espinhal.

A mãe de Bernardo, Luana Broch de Moura, pediu auxílio da comunidade por meio do “Microfone do Povo”. Durante o programa do comunicador Lauri Bison, Luana explicou que a doença de Bernardo é genética e não tem cura.

A esperança das famílias de crianças que vivem com essa doença é ter acesso a uma medicação que foi lançada no Estados Unidos no fim de 2016. “Esse medicação deixa a doença estagnada e oferece alguns ganhos às crianças”, destaca a mãe. O problema é que essa medicação ainda não chegou ao Brasil e está longe de ser fornecida pelo governo.

A dificuldade é o custo estimado em R$ 3 milhões para o primeiro ano de tratamento. Luana detalha que além da importação do medicamento, é preciso pagar pelos serviços da equipe médica. As injeções são aplicadas na medula óssea e as crianças que usam essa medição nos Estados Unidos estão apresentando resultados positivos.

Como colaborar

Quem quiser ajudar o pequeno Bernardo a ter acesso ao tratamento pode fazer depósito de dinheiro em uma conta que está em nome de Luana Broch de Moura, na Caixa Econômica Federal.

Ag: 0627 Op: 013

Conta: 99171-7

CPF: 072.916.664-45

Na próxima quinta-feira, 30 de março, também haverá um pedágio para arrecadar doações no centro de Concórdia. Familiares e amigos de Bernardo estarão nas ruas Dr. Maruri e Rua do Comércio.