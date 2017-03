A Polícia Militar de Concórdia auxiliou na recuperação, logo após ser furtada, de uma motocicleta na noite da segunda-feira, dia 28. O fato foi registrado no pátio de uma instituição de ensino superior em Concórdia. Trata-se de uma Pop 100. As câmeras de monitoramento flagraram a ação e foram usadas pela PM no sentido de identificar o autor. Foi feita a abordagem a G.S, de 18 anos, que informou onde estaria o veículo. Ele, o veículo e o proprietário foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Bicicleta abandonada

Uma bicicleta foi encontrada abandonada no pátio de uma residência, na Doutor Maruri, em Concórdia. A mesma foi entregue para a Polícia Militar. Conforme o proprietário do local, a mesma estava no local por várias horas e ninguém veio buscar. A bicicleta foi entregue na Delegacia de Policia Civil de Concórdia.