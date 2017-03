A Justiça de Concórdia converteu a prisão preventiva para "liberdade assisitida" de F.A.M, que é suspeito de disparo de arma de fogo e posse de armamento e munição. A decisão foi proferida na tarde da segunda-feira, dia 27. O Juiz substituto da Comarca de Concórdia, Pedro Rios Carneiro, deferiu em favor do pedido da defesa de F.A.M, que estava preso preventivamente no Presidio Regional de Concórdia.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido da defesa, opinando pela substituição da prisão em medidas cautelares, como proibições de acesso ou frequência a determinados lugares; proibição de manter contato com testemunhas; proibição e se ausentar-se da Comarca; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

O juiz substituto Pedro Rios Carneiros designou audiência de instrução e julgamento para o dia três de agosto de 2017, às 13h30.

F.A.M é acusado de disparo e porte de armas em Suruvi ele foi flagrado com armas e farta munição após denúncia de perturbação do sossego. Fato registrado na Comunidade de Suruvi no dia quatro de março. Na ocasião, a PM foi acionada para atender a um caso de disparo de arma de fogo e perturbação do sossego. Ao chegar no local, a guarnição encontrou seis armas, como revólver e espingardas e 811 munições intactas.

O advogado de defesa impetrou habeas corpus na Comarca de Concórdia pedindo a prisão domiciliar.

(Com informações do repórter André Krüger).